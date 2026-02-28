Договориться с Ираном теперь будет проще – Трамп

Урегулировать кризис с Ираном дипломатическими путями, заявил Дональд Трамп, теперь, после нанесения Израилем и США удара, в результате которого погиб Верховный лидер Али Хаменеи, станет легче.

В результате совершенного накануне нападения США и Израиля на Иран, жертвой которых стал Верховный лидер Али Хаменеи, облегчится дипломатическое урегулирование ситуации с Ираном, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Сейчас гораздо проще, чем вчера, очевидно"

– Дональд Трамп

Глава американского государства уточнил, что перспективы дипломатического разрешения кризиса открываются, "потому что их сильно бьют".

Трамп также заявил, что цели стартовавшей накануне операции были достигнуты. Он охарактеризовал совершенные в субботу удары "великим днем для этой страны, великим днем для мира".