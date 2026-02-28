Мы атакуем только базы США, а не соседние страны - Тегеран

Хотя часть иранских ракет и беспилотников ударяет в гражданские объекты арабских стран, Тегеран отвергает обвинения в нарушении их суверенитета: секретарь ВСНБ ИРИ Али Лариджани заявил, что атаки проводятся только по американским военным базам, которые нельзя считать территорией Катара или Кувейта.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани обратился к арабским государствам, по территории которых Корпус стражей Исламской революции в течение суток наносит ракетные удары.

Лариджани подчеркнул, что Иран не считает агрессией против соседей эти запуски баллистических ракет по Катару, Бахрейну, Кувейту, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираку, Иордании и Сирии – все удары нацелены исключительно на американские базы в этих странах.

"Базы США не являются территорией стран региона, они являются территорией США"

– Али Лариджани

Секретарь ВСНБ Ирана заверил ближневосточные государства, что КСИР будет наносить удары по американским базам на их территориях до тех пор, пока не принудит США закрыть эти базы и уйти из региона.

Напомним, что ряд иранских ракет и беспилотников накануне и сегодня утром попали в жилые дома, гостиницы и другие гражданские объекты арабских государств Персидского залива.