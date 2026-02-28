Мы атакуем только базы США, а не соседние страны - Тегеран

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Иран Али Лариджани обратился к арабским государствам, по территории которых Корпус стражей Исламской революции в течение суток наносит ракетные удары.
Лариджани подчеркнул, что Иран не считает агрессией против соседей эти запуски баллистических ракет по Катару, Бахрейну, Кувейту, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираку, Иордании и Сирии – все удары нацелены исключительно на американские базы в этих странах.
"Базы США не являются территорией стран региона, они являются территорией США"
– Али Лариджани
Секретарь ВСНБ Ирана заверил ближневосточные государства, что КСИР будет наносить удары по американским базам на их территориях до тех пор, пока не принудит США закрыть эти базы и уйти из региона.
Напомним, что ряд иранских ракет и беспилотников накануне и сегодня утром попали в жилые дома, гостиницы и другие гражданские объекты арабских государств Персидского залива.