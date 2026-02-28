Вестник Кавказа

В Иране пригрозили "выжечь сердце" США

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Али Лариджани прокомментировал гибель верховного лидера Ирана. Он погиб накануне в результате американо-израильских атак

Убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи Соединенные Штаты выжгли ее "сердце", Исламская Республика сделает то же самое в отношении США. Такое заявление сделал 1 марта Секретарь Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Лариджани

"США и сионистский режим выжгли сердце иранской нации, мы сожжем их сердца"

– секретарь Совбеза Ирана

Накануне США и Израиль нанесли серию ударов по объектам, расположенным на территории Ирана. В результате этих атак погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. В ответ ИРИ выпустила ракеты по Израилю и по военным объектам США, которые находятся в странах Ближнего Востока.

