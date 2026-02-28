Временный руководящий совет сформирован после гибели Хаменеи в Иране

Руководящий совет, который будет исполнять обязанности погибшего верховного лидера Али Хаменеи до избрания его преемника, сформирован в Иране.

В Иране создан руководящий совет, который будет выполнять обязанности верховного лидера Исламской Республики до избрания преемника убитого в результате удара США и Израиля Али Хаменеи, такое заявление сделал секретарь Высшего совета нацбезопасности ИРИ Али Лариджани.

"В соответствии с конституцией сформирован руководящий совет, который будет исполнять обязанности верховного лидера до избрания преемника (Хаменеи - ред.)"

– Али Лариджани

Ранее сегодня первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер сообщил, что, согласно Конституции, руководить страной после гибели Али Хаменеи временно будет совет в составе президента ИРИ Масуда Пезешкиана, главы судебной власти Голам-Хосейна Мохсени-Эжеи и одного из представителей Совета стражей Конституции Ирана.

Стоит отметить, что избрание нового верховного лидера запланировано на сегодня.

Напомним, сегодня ночью гостелерадио Ирана подтвердило гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи от ударов США и Израиля.