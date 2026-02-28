Путин выразил соболезнования Пезешкиану в связи с убийством Хаменеи

Президент России Владимир Путин направил свои соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством Верховного лидера ИРИ Али Хаменеи и членов его семьи.

Президент РФ Владимир Путин выразил президенту Ирана Масуду Пезешкиану глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя страны Али Хаменеи и членов его семьи, сообщает Кремль.

"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права"

- Владимир Путин

Российский лидер заверил иранского коллегу в том, что в России аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внесшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, который смог вывести их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Также российский президент попросил главу Ирана передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана.