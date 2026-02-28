Что меняет смерть Али Хаменеи?

Востоковед Фархад Ибрагимов в беседе с "Вестником Кавказа" проанализировал политические перспективы Ирана после гибели верховного лидера Али Хаменеи. Политолог подчеркнул, что Тегеран уже давно готовился к смене рахбара и утрата Хаменеи не стала для иранского государства неожиданностью.

Хотя президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтону будет проще принудить Тегеран к выполнению американских условий новой ядерной сделки после убийства верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, выжившее руководство Ирана объявило, что государственная политика не изменится и власти продолжат придерживать прежнего курса.

Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что Тегеран был готов к сценарию гибели Али Хаменеи под ударами совместной американо-израильской атаки на Исламскую Республику. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани проинформировал, что временная замена Хаменеи в формате совета президента, главы судебной власти и представителя Совета стражей Конституции уже создана и приняла на себя его полномочия.

Уже сегодня ожидается заседание Совета экспертов, на котором будет избран новый верховный лидер Исламской Республики – духовное лицо из числа кандидатов, отобранных лично Али Хаменени. Таким образом, у Ирана появится новый правитель.

Что изменится в Иране?

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что крайне мала вероятность каких-либо изменений в общей политике и тем более государственном устройстве Исламской Республики Иран в связи с гибелью Али Хаменеи.

"Смерть Хаменеи с точки зрения государственной строя Ирана ничего не меняет. Напомню, что Иран уже достаточно давно готовился к смене верховного лидера по естественным причинам: через два месяца ему должно было исполниться 87 лет, и всем в Тегеране было ясно, что рано или поздно он уйдет из жизни просто в силу возраста. Так что для Исламской Республики это не какая-то шоковая неожиданность", - прежде всего сказал он.

"В январе этого года Али Хаменеи собирал ближайшее свое окружение из числа Совета экспертов, которые отвечают за проведение выборов нового верховного правителя. Он встретился со всеми близкими ему депутатами, богословами-муджтахидами, силовиками и назвал им имена трех его преемников, кого он считает потенциально способными руководить Ираном в пожизненной должности рахбара. Так что ИРИ полностью подготовилась к уходу Хаменеи, а США и Израиль накануне попросту поторопили транзит власти в Тегеране", - подчеркнул Фархад Ибрагимов.

В связи с этим Иран погрузился в траур, но государство продолжает действовать организованно. "Не приходится говорить о том, что в Иране со смертью Хаменеи наступит хаос. Сейчас пишут и говорят, что иранские власти в растерянности и стрессе – в том, что касается стресса, можно согласиться, ведь убит лидер, который управлял страной на протяжении 37 лет. Но это не значит, что они абсолютно деморализованы. Напротив, убийство Али Хаменеи только повышает мотивацию государства и армии заставить американцев и израильтян ответить за произошедшее", - отметил востоковед.

Что будет с войной против Ирана?

Политолог выразил уверенность в том, что разработка США плана по убийству Али Хаменеи определялась полный незнанием реалий Исламской Республики в Вашингтоне. "Идея США и Израиля убить Хаменеи для решения иранской проблемы – это очень опрометчивая мысль, не имеющая ничего общего с реальностью. Дональд Трамп совершенно не понимает, что США сделали вчера, поскольку ему незнакомы иранские реалии. А ведь Али Хаменеи был убит в священный для мусульман месяц Рамадан. У него осталось огромное количество фанатично преданных ему людей, и стоит ожидать, что они начнут мстить американцам и израильтянам партизанскими методами в разных уголках Земли", - ожидает он.

"Таким образом, террористическая угроза для США, от которой по официальным заявлениям Вашингтона они хотят избавиться ведением войны с Ираном, только вырастает. Возможно, атаки будут осуществлены не сегодня и не завтра, но через полгода или год они вполне вероятны. И кровь будет дальше литься. Ситуация и так крайне сложная, а Дональд Трамп обострил ее попросту на ровном месте", - указал Фархад Ибрагимов.

"Для Ирана смерть Али Хаменеи – это casus belli, основание для ведения активной войны против Израиля и США. Поэтому в плане сокращения боевых действий с иранской стороны это событие точно не окажет влияния. Иран точно продолжит воевать, чтобы не оставить безнаказанным убийство главы государства", - ожидает преподаватель экономического факультета РУДН.

"В целом, Иран с сегодняшнего дня переходит в новый этап истории Исламской Республики. Пока что им будут править совет из трех человек, включая президента Масуда Пезешкиана и главу судебной власти Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи, затем – новый рахбар, избранный из ближайших соратников Али Хаменеи", - заключил Фархад Ибрагимов.