Эрдоган созвонился с Трампом

Ситуация в Иране и странах Персидского залива стала темой телефонной беседы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщил глава Управления по связям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Главной темой беседы лидеров двух стран стала ситуация в Иране и странах Персидского залива, сложившаяся после атаки по Ирану армии Израиля и армии США, говорится в сообщении, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Подробности беседы глав двух государств не сообщаются, известно дишь, что также они обсудили другие актуальные вопросы повестки дня.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Турции выступил в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке после нападения США и Израиля на Иран, а также ответных ударов Ирана по американским военным базам в регионе. Турецкий лидер, с одной стороны, осудил совершенные Израилем и США атаки на Иран, которые открыто нарушают суверенитет страны, а с другой расценил как неприемлемые обстрелы Исламской Республикой целей в странах региона.

Глава государства также напомнил, что на протяжении длительного времени Анкара прилагала масштабные усилия для устранения разногласий через диалог, но достичь приемлемого результата так и не удалось, так как кризис доверия между сторонами не удалось урегулировать в связи попытками израильской стороны сорвать этот процесс.