Иран поставил ультиматум странам Персидского залива

В Иране сделали предупреждение странам Персидского залива. В МИД ИРИ отметили, что им нужно закрыть американские базы, иначе их ждут последствия.

Иран обратился к странам Персидского залива с призывом закрыть базы Соединенных Штатов. Об этом сообщил замглавы МИД Исламской Республики Саид Хатибзаде.

Он предупредил, что в случае их отказа у Иран не будет другого выбора, кроме как дать отпор.

В интервью CNN замглавы иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Исламская Республика не может действовать на территории США, поэтому Ирану может атаковать лишь объекты, которые находятся под юрисдикцией США на Ближнем Востоке.

Накануне США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране. В результате этой атаки погиб целый ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи.