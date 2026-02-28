МИД Азербайджана рассказал о судьбе находящихся в Иране соотечественников

В МИД Азербайджана рассказали о работе диппредставительств на Ближнем Востоке в условиях обострения ситуации вокруг Ирана. В министерстве отметили, что они продолжают работать в усиленном режиме.

Министерство иностранных дел Азербайджана опубликовало заявление в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке. В МИД отметили, что посольства и генеральные консульства АР в странах региона Востока продолжают работать в усиленном режиме.

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде обратил внимание на то, что диппредставительства республики находятся в контакте с гражданами.

"В соответствии с обращениями наших граждан, дипломатические представительства оказывают соответствующую поддержку"

– Айхан Гаджизаде

На данный момент в регионе получил травму один гражданин Азербайджана. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное, диппредставительство оказывает ему необходимую помощь.

Согласно опубликованном МИД предупреждению, застрявшие в Иране граждане Азербайджане покидают сейчас территорию этой страны через сухопутные границы с Азербайджаном и Турцией. На данный момент известно о 30 гражданах республики, которые пересекли азербайджанскую границу.

"В настоящее время мы призываем наших граждан в регионе внимательно следить за ситуацией с безопасностью, соблюдать указания и рекомендации местных властей, избегать массовых скоплений людей и усилить меры личной безопасности"

– МИД АР

Напомним, накануне США и Израиль атаковали объекты, находящиеся на территории Ирана. В результате этих ударов погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных лиц ИРИ. В ответ Иран нанес ракетные удары по Израилю и объектам США в странах Ближнего Востока.