Ильхам Алиев направил соболезнования народу Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил сегодня своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану и всему иранскому народу свои соболезнования в связи с трагической гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран, аятоллы Сейеда Али Хаменеи.

"Мы глубоко опечалены известием о трагической гибели Верховного лидера Исламской Республики Иран, аятоллы Сейеда Али Хаменеи и выражаем вам, семье покойного и дружественному иранскому народу наши глубочайшие соболезнования в связи с этой тяжелой утратой и желаем им терпения и выдержки"

- Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер в своем соболезновании отметил, что Верховный лидер Ирана на протяжении многих лет играл важную роль в жизни иранского государства и общества и занимал особое место в политической и религиозной жизни своей страны. Его смерть стала огромной потерей для Ирана и всего иранского народа, отметил он.

Мы желаем дружественному и братскому иранскому народу мира, стабильности и безопасности в этот трудный день, написал в своем послании президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее свои соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи и невинных мирных жителей главе МИД Ирана Аббасу Аракчи передал глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов, выразив серьезную обеспокоенность трагическим обострением в регионе.

Напомним, 27 февраля США и Израиль нанесли удары по объектам, расположенным в Иране. В результате этой атаки погиб целый ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики, в том числе верховный лидер Али Хаменеи. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля и объектам США в странах Ближнего Востока.