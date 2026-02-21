Вестник Кавказа

Сербия эвакуирует дипломатов из Ирана в Азербайджан

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Сербии Александр Вучич анонсировал эвакуацию сербских дипломатов из Ирана в направлении Азербайджана. Он также рассказал о повреждении здания посольства в Тегеране.

Сербских дипломатов сегодня будут эвакуировать из Ирана в Азербайджан, рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Глава государства рассказал, что здание сербского посольства в Тегеране было повреждено обломками сбитой ракеты, которая была запущена по базе Басидж.

"Что касается наших людей в Иране, сегодня наш персонал будет эвакуироваться в направлении Азербайджана"

– Александр Вучич

Президент Сербии добавил, что сербский посол также временно направится в Азербайджан. Позже он, однако, возвратится в Тегеран.

Вучич также сообщил, что больше всего граждан Сербии в регионе находится в ОАЭ. Их эвакуация будет произведена при первой же возможности.

