Погиб Махмуд Ахмадинежад – СМИ

Экс-президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад был убит в результате атаки США и Израиля в Тегеране, сообщают СМИ.
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в иранской столице при атаке США и Израиля, передает информационное агентство ILNA.
"Глава девятого и десятого правительства Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране"
– ILNA
Пока официальных комментариев, подтверждающих гибель Ахмадинежада, стороны иранских властей не поступило.
Напомним, Махмуд Ахмадинежад являлся президентом ИРИ в период с 2005 по 2013 годы.