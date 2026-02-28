Вестник Кавказа

Погиб Махмуд Ахмадинежад – СМИ

Экс-президент ИРИ Махмуд Ахмадинежад был убит в результате атаки США и Израиля в Тегеране, сообщают СМИ.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб в иранской столице при атаке США и Израиля, передает информационное агентство ILNA.

"Глава девятого и десятого правительства Ирана погиб при атаке сионистского режима и США по району Нармак в Тегеране"

– ILNA

Пока официальных комментариев, подтверждающих гибель Ахмадинежада, стороны иранских властей не поступило.

Напомним, Махмуд Ахмадинежад являлся президентом ИРИ в период с 2005 по 2013 годы.

