США поразили иранский эсминец – корабль тонет

Армия США нанесла удар по эсминцу ВМС Ирана, корабль идет ко дну. Ранее КСИР сообщил об ударе по американскому авианосцу "Авраам Линкольн".

Военные США ударили по эсминцу иранских ВМС класса "Джамаран", говорится в сообщении, распространенном Центральным командованием ВС США (CENTCOM).

"Иранский корвет класса "Джамаран" был поражен ВС США в начале операции "Эпическая ярость""

– CENTCOM

В информации уточняется, что корабль, который подвергся удару в Оманском заливе в порту Чабахара, идет ко дну.

Кроме того, в сообщении командования говорится о раненых и погибших во время операции против Ирана. По последним данным, погибли трое американских военных, пятеро были тяжело ранены.

Ранее иранский КСИР сообщил об ударе по авианосцу США "Авраам Линкольн". В Корпусе уточнили, что он был совершен четырьмя баллистическими ракетами.