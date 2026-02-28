Вестник Кавказа

Иран ударил по авианосцу США

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Корпус стражей исламской революции, как говорится в сообщении КСИР, нанес ракетный удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн".

Авианосец США "Авраам Линкольн" подвергся удару с иранской стороны, такое сообщение распространил Корпус стражей исламской революции.

Согласно информации КСИР, атака была совершена баллистическими ракетами. В общей сложности были запущены четыре такие ракеты.

Напомним, накануне в результате нападения США и Израиля на Иран погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Сегодня стороны продолжают обмениваться ударами. Иран атакует Израиль и американские военные базы в странах региона.

