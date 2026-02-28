Вестник Кавказа

Матвиенко: Атаки на Иран – акт нарушения стабильности

Матвиенко: Атаки на Иран – акт нарушения стабильности
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Совета Федерации прокомментировала события в Иране заявила о том, что агрессия со стороны Вашингтона и Тель-Авива нанесла ущерб региональной стабильности.

Агрессия США и Израиля по отношению к Ирану – акт, который нанес ущерб региональной и мировой стабильности, такое заявление сделала Валентина Матвиенко, комментируя ситуацию, ныне происходящую на Ближнем Востоке.

Кроме того, она заявила о том, что аятолла Хаменеи – лидер, который сыграл значительную роль в формировании парнерских отношений Тегерана и Москвы.

