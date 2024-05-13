Путин передал послание аятолле Али Хаменеи

Президент России обещал сделать все для нахождения вертолета с президентом Ирана.
Российский лидер просил передать посла Ирана послание лидеру ИРИ аятолле Али Хаменеи, что российская сторона предпримет все нужные шаги, чтобы найти вертолет с президентом Ирана.
«Путин сказал на этой встрече, что мы очень обеспокоены и расстроены по этому поводу. Обязательно передайте мое послание духовному лидеру о том, что мы готовы сделать все необходимое»
– Владимир Путин
Также известно, что Путин проводил совещание по поводу случившегося. Участниками совещания были глава Минобороны РФ, начальник Генштаба, глава МЧС секретарь Совбеза.
Как стало известно позднее, в результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту вертолета, в том числе президент и глава МИД Ирана.