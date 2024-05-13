Вестник Кавказа

Путин передал послание аятолле Али Хаменеи

Путин передал послание аятолле Али Хаменеи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России обещал сделать все для нахождения вертолета с президентом Ирана.

Российский лидер просил передать посла Ирана послание лидеру ИРИ аятолле Али Хаменеи, что российская сторона предпримет все нужные шаги, чтобы найти вертолет с президентом Ирана.

«Путин сказал на этой встрече, что мы очень обеспокоены и расстроены по этому поводу. Обязательно передайте мое послание духовному лидеру о том, что мы готовы сделать все необходимое»

– Владимир Путин

Также известно, что Путин проводил совещание по поводу случившегося. Участниками совещания были глава Минобороны РФ, начальник Генштаба, глава МЧС секретарь Совбеза.

Как стало известно позднее, в результате авиакатастрофы погибли все, кто находился на борту вертолета, в том числе президент и глава МИД Ирана. 

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