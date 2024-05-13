Свидетельств, что кто-то выжил в ЧП с вертолетом в Иране, нет – СМИ

Спасатели нашли вертолет, на котором летел президент Ирана Эбрахим Раиси. Как сообщают иранские СМИ, признаков того, что кому-то удалось выжить, пока не наблюдается.

Выживших в авиакатастрофе с вертолетом, на борту которого были президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие высокопоставленные чиновники, пока не обнаружено.

Вертолет был найден сегодня утром вскоре после рассвета, его обломки лежали на склоне горы в лесу. Спасатели добрались до них.

Как пишет Mehr, после обнаружения местонахождения разбившегося вертолета никаких признаков того, что кто-то выжил, пока не наблюдалось.

Tasnim уточняет, что это заявление сделал глава иранского Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.