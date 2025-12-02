Вестник Кавказа

В Брюсселе признали желание экспроприировать российские активы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Еврокомиссии заявили о том, что за счет замороженных активов РФ планировали выйти из сложной экономической ситуации.

Евросоюз рассчитывал использовать ранее замороженные российские активы с целью "выйти из сложной экономической ситуации", заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

По его словам, под "сложной экономической ситуацией" ЕС понимает украинский конфликт, который влияет "на более широкую ситуацию" в Европе.

Тем не менее Уйвари не уточнил, какой именно ущерб был нанесен европейской экономике антироссийскими санкциями.

 

