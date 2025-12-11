Турция заинтересована в энергетическом партнерстве с Россией

Глава минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил о том, что Анкара стремится к совместным проектам с Москвой в сфере энергетики.

Энергетическое партнерство Турции с Россией продолжает развиваться на основе взаимного доверия, такое заявление сделал министр энергетики Турецкой Республики Алпарслан Байрактар по итогам переговоров в Ашхабаде.

Министр отметил, что тема энергетики и совместных проектов в была одной из основных в рамках встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Особенно актуальным глава турецкого Минэнерго назвал сотрудничество двух стран в области природного газа и атомной энергетики.

Кроме того, Байрактар подчеркнул, что развитие партнерства России и Турции необходимо для обеспечения региональной безопасности и стабильности.

Напомним, сегодня состоялась встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде на полях международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего".