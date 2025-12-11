Турция заинтересована в энергетическом партнерстве с Россией

Энергетическое партнерство Турции с Россией продолжает развиваться на основе взаимного доверия, такое заявление сделал министр энергетики Турецкой Республики Алпарслан Байрактар по итогам переговоров в Ашхабаде.
Министр отметил, что тема энергетики и совместных проектов в была одной из основных в рамках встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Особенно актуальным глава турецкого Минэнерго назвал сотрудничество двух стран в области природного газа и атомной энергетики.
Кроме того, Байрактар подчеркнул, что развитие партнерства России и Турции необходимо для обеспечения региональной безопасности и стабильности.
Напомним, сегодня состоялась встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде на полях международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего".