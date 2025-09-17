В Черном море зафиксировали подземные толчки на 3,1

У побережья Крыма зафиксировали подземные толчки на 3,1. Ущерба подземная активность не нанесла.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в акватории Черного моря. Сейсмическая активность зафиксирована в 24 км от побережья Севастополя, рассказал глава региона Михаил Развожаев.
"По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня в Чёрном море вечером произошло землетрясение магнитудой 3,1. Расстояние до Севастополя составило 24 км. Землетрясение имеет один афтершок. По словам специалистов, слабая и регулярная сейсмичность - это нормально"
– Михаил Развожаев
Как отметил Развожаев, ущерба инфраструктуре от подземной активности не было.
Отметим, что вчера сейсмическая активность была зафиксирована на Каспии. Магнитуда толчков составила около 4. Очаг подземной активности находился на глубине 72 км.