Абхазия предоставит российским аграриям льготные условия

Главы аграрных ведомств Абхазии и РФ Беслан Джопуа и Оксана Лут провели встречу, в рамках которой стороны обсудили предоставление льгот российским аграриям для организации совместных питомников.
Джопуа рассказал о результатах сотрудничества РФ по линии аграрных ведомств. По словам абхазского министра, Россия оказала большую поддержку сельскохозяйственной техникой.
"За последние десять лет, как отмечал президент Абхазии, было вложено более 335 млн рублей в различные структуры. Эта поддержка включала и предоставление сельхозтехники. Сегодня мы содержим МТС во всех районах благодаря технике, переданной Абхазии от Минсельхоза России в 2018 году"
– Беслан Джопуа
В рамках встречи Джопуа и Лут договорились развивать контакты между ведомствами. Стороны затронули вопросы перспектив выращивания в республике субтропических культур и переработки продукции.
Глава российского ведомства также сообщила, что прорабатывается вопрос восстановления культивирования эфиромасличных культур, которые играют большую роль в косметологии.