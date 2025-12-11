Три региона Северного Кавказа стали экологическими лидерами России

Лидирующие позиции в экологическом рейтинге этого года заняли Чечня, Карачаево-Черкесия и Ингушетия, которые смогли значительно улучшить состояние природной среды и удовлетворить этим жителей.

Председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин объявил результаты экологического рейтинга России за 2025 год. Лидирующие позиции заняли шесть регионов.

"Это Липецкая область, Московская область, Челябинская область, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия"

– Дмитрий Кобылкин

Чиновник отметил, что каждый из лидеров достиг весомых результатов по большей части пунктов национального проекта "Экологическое благополучие", направленного на современную переработку отходов, ликвидацию свалок, снижение вредоносных атмосферных загрязнений помимо прочего.

Представитель природоохранного комитета госдумы подчеркнул, что ключевым фактором лидерства стали результаты, позитивно оцененные гражданами.