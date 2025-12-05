Вестник Кавказа

До 3 млн туристов примет зимой Краснодарский край

Роза хутор
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В зимнем сезоне турпоток на Кубань может составить около 3 млн человек, половину турпотока обеспечит Сочи, рассказал Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе этой зимой ожидается порядка 3 млн гостей.

"На наши курорты традиционно приедут отдыхающие со всей страны. С декабря по март Краснодарский край примет около 3 миллионов гостей. С самой высокой нагрузкой столкнется Сочи – на курорте ожидаем 1,5 миллиона туристов"

– Вениамин Кондратьев

На заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе он сообщил, что в период новогодних праздников будет развернут круглосуточный межведомственный штаб для оперативного реагирования на ситуации.

"Все оперативные службы, спасательные отряды, бригады скорой помощи должны работать четко и бесперебойно"

– Вениамин Кондратьев

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
715 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.