До 3 млн туристов примет зимой Краснодарский край

В зимнем сезоне турпоток на Кубань может составить около 3 млн человек, половину турпотока обеспечит Сочи, рассказал Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе этой зимой ожидается порядка 3 млн гостей.
"На наши курорты традиционно приедут отдыхающие со всей страны. С декабря по март Краснодарский край примет около 3 миллионов гостей. С самой высокой нагрузкой столкнется Сочи – на курорте ожидаем 1,5 миллиона туристов"
– Вениамин Кондратьев
На заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе он сообщил, что в период новогодних праздников будет развернут круглосуточный межведомственный штаб для оперативного реагирования на ситуации.
"Все оперативные службы, спасательные отряды, бригады скорой помощи должны работать четко и бесперебойно"
– Вениамин Кондратьев