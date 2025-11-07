Жителей КБР обвинили в мошенничестве

В отношении двух жителей Кабардино-Балкарии были открыты уголовные дела по подозрению в мошенничестве. Противоправные действия были совершены в сфере автострахования.

Двое жителей Кабардино-Балкарии обвиняются в совершении серии мошенничеств в сфере автострахования, сообщили в УФСБ РФ по КБР.

Против них были заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования).

Согласно сообщению УФСБ, их подозревают в организации нескольких ДТП в городе Нальчике для незаконного получения выплат со страховок.

Предварительный ущерб от действий фигурантов уголовного дела составляет свыше 14 млн рублей.