Тегеран и Минск договорились о транспортном сотрудничестве

Беларусь и Иран подписали соглашения о сотрудничестве в транспортно-логистической сфере, сделав стратегическую ставку на МТК "Север – Юг".

В рамках визита в Тегеран белорусский министр промышленности Андрей Козитцов и его иранский коллега Фарзане Садег обсудили синхронизацию логистики по всем ключевым транспортным направлениям.

Подписанные соглашения между Ираном и Беларусью открывают новую главу в их партнерстве: это сотрудничество способно усилить международный транспортный коридор " Север – Юг" и повысить роль Ирана как ключевого транзитного узла в Евразии.

Транзитный меморандум подразумевает многоплановое сотрудничество стран в сферах автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

В конце ноября этого года схожий меморандум о взаимопонимании был подписан Азербайджаном, Ираном и Россией. В рамках договоренностей стороны планируют синхронизировать тарифную политику и ввести единый тариф, наладить регулярное движение блок-поездов и оптимизировать логистические процедуры на маршруте "Север – Юг".

