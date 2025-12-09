Тегеран и Минск договорились о транспортном сотрудничестве

В рамках визита в Тегеран белорусский министр промышленности Андрей Козитцов и его иранский коллега Фарзане Садег обсудили синхронизацию логистики по всем ключевым транспортным направлениям.
Подписанные соглашения между Ираном и Беларусью открывают новую главу в их партнерстве: это сотрудничество способно усилить международный транспортный коридор " Север – Юг" и повысить роль Ирана как ключевого транзитного узла в Евразии.
Транзитный меморандум подразумевает многоплановое сотрудничество стран в сферах автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.
В конце ноября этого года схожий меморандум о взаимопонимании был подписан Азербайджаном, Ираном и Россией. В рамках договоренностей стороны планируют синхронизировать тарифную политику и ввести единый тариф, наладить регулярное движение блок-поездов и оптимизировать логистические процедуры на маршруте "Север – Юг".