Вестник Кавказа

ЮНЕСКО включил в список нематериального наследия грузинскую культуру пшеницы

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские ритуалы и традиции вокруг культа пшеницы получили официальное признание ЮНЕСКО. В грузинском Минкульте отметили важность события для сохранения народных обычаев.

Грузинскую культуру пшеницы включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает пресс-служба Минкульта Грузии. 

В ведомстве отметили важность признания культуры вокруг пшеницы. Признание на уровне ЮНЕСКО гарантирует сохранение традиций и передачу наследия потомкам, подчеркивает Минкульт республики. 

Отметим, что аграрное хозяйство, связанное с пшеницей, датируется в Грузии VI-IV тысячелетиями до нашей эры. По данным грузинского Минкульта, грузинское происхождение имеют 5 из 20 видов пшеницы, всего в стране произрастают 14 видов злака.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
505 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.