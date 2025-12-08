ЮНЕСКО включил в список нематериального наследия грузинскую культуру пшеницы

Грузинские ритуалы и традиции вокруг культа пшеницы получили официальное признание ЮНЕСКО. В грузинском Минкульте отметили важность события для сохранения народных обычаев.
Грузинскую культуру пшеницы включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает пресс-служба Минкульта Грузии.
В ведомстве отметили важность признания культуры вокруг пшеницы. Признание на уровне ЮНЕСКО гарантирует сохранение традиций и передачу наследия потомкам, подчеркивает Минкульт республики.
Отметим, что аграрное хозяйство, связанное с пшеницей, датируется в Грузии VI-IV тысячелетиями до нашей эры. По данным грузинского Минкульта, грузинское происхождение имеют 5 из 20 видов пшеницы, всего в стране произрастают 14 видов злака.