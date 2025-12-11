"Мамисон" открывает самую длинную канатную дорогу на Северном Кавказе

Осетинский горный курорт "Мамисон" объявил о запуске работы самой протяженной канатной дороги на Северном Кавказе, длинной 3,3 км.

Сегодня состоялось долгожданное открытие самой длинной канатной дороги на Северном Кавказе "Калак – Зарамаг", о чем объявила пресс-служба курорта "Мамисон" в социальных сетях.

"Калак – Зарамаг" предоставляет возможность за 11 минут подняться почти на 3 тыс метров, наблюдая за дистанцией ущелья в 3,3 км. Эта канатная дорога гондольного типа (с закрытыми подвешенными к тросу кабинами) позволяет с максимальным комфортом насладиться красотами горных вершин и долины реки Мамихдон.

Стоимость билетов при онлайн-оплате, согласно официальному сайту следующая: