"Мамисон" открывает самую длинную канатную дорогу на Северном Кавказе

Осетинский горный курорт "Мамисон" объявил о запуске работы самой протяженной канатной дороги на Северном Кавказе, длинной 3,3 км.
Сегодня состоялось долгожданное открытие самой длинной канатной дороги на Северном Кавказе "Калак – Зарамаг", о чем объявила пресс-служба курорта "Мамисон" в социальных сетях.
"Калак – Зарамаг" предоставляет возможность за 11 минут подняться почти на 3 тыс метров, наблюдая за дистанцией ущелья в 3,3 км. Эта канатная дорога гондольного типа (с закрытыми подвешенными к тросу кабинами) позволяет с максимальным комфортом насладиться красотами горных вершин и долины реки Мамихдон.
Стоимость билетов при онлайн-оплате, согласно официальному сайту следующая:
- взрослый – 1550 рублей;
- детский (6-13 лет) – 900 рублей.