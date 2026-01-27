Первую в Чечне ледовую арену откроют в Грозном в 2026 году

Спортивный комплекс на 500 зрителей построят в столице Чечни до конца лета 2026 года за 1,3 млрд рублей. Готовность объекта уже превышает 50%.

Чечня получит свою первую ледовую арену: спортивный комплекс с двумя катками откроется в Грозном в августе 2026 года. Объект сможет принимать 500 зрителей, сообщил министр спорта республики Ахмат Кадыров.

Площадь комплекса составляет 15 тыс кв м. Он будет включать два хоккейных катка и трансформируемые трибуны на 500-1000 зрителей. Строители уже выполнили 55% работ.

Строительство арены ведется в рамках соглашения, которое было заключено между Фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова и Фондом "Газпром социальные инициативы" на Кавказском инвестиционном форуме.

"Этот проект имеет большое значение для развития спортивной инфраструктуры в Чеченской Республике. Он создаст современные условия для занятий хоккеем, фигурным катанием и массовым катанием, поможет подготовить детские и юношеские команды, а также сборные"

– Ахмат Кадыров

Стоимость проекта превышает 1,3 млрд рублей. Арена позволит проводить матчи уровня МХЛ и ВХЛ и будет оснащена всей необходимой инфраструктурой: от VIP-ложи и тренировочных залов до медицинского блока.