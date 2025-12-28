Вопросы сотрудничества обсудили главы МИД Азербайджана и Китая

Глава МИД Азербайджана в ходе визита в Китай провел переговоры с местным коллегой. Встреча прошла в Пекине.

Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Китая Джейхуна. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 28 января на страницах в соцсетях азербайджанского министерства.

Переговоры Джейхуна Байрамова и Вана и прошли в Пекине.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов получил теплый прием от главы МИД Китайской Народной Республики Вана И в Пекине"

– МИД АР

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что визит Байрамова в Пекин отражает динамичное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между странами, а также общую приверженность углублению политического диалога и сотрудничества.