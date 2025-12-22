Инвестиции Китая в обрабатывающую промышленность Азербайджана выросли в 40 раз

Китайские инвестиции в Азербайджан продолжают расти. В 2025 году они оказались в 40 раз выше, чем в 2016 году в сфере обрабатывающей промышленности.

В Евразийском банке развития (ЕАБР) назвали объем инвестиций Китая в Азербайджан – за первые шесть месяцев 2025 года они составили $405 млн.

При этом в 2016 году за первое полугодие накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) КНР в АР составили $259 млн. Особо заметно возросли китайские инвестиции в сектор обрабатывающей промышленности Азербайджана.

"Ключевой драйвер портфеля — обрабатывающая промышленность, на которую приходится 88% накопленных ПИИ Китая в Азербайджане ($355 млн на первое полугодие 2025 года). Объем вложений в сектор вырос практически в 40 раз относительно 2016 года"

– доклад ЕАБР

Китайская компания BYD создает предприятие Electrify Azerbaijan в Сумгайитском химпроме для сборки электробусов, частный инвестор из КНР в Агдамском индустриальном парке запускает завод Fujiai Azerbaijan по выпуску лифтов и эскалаторов.

Свыше 12% портфеля ПИИ Китая в Азербайджане приходится на проекты в сфере обеспечения электроэнергией и газом.

"В электроэнергетике Universal Energy строит солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в Гобустанском районе через СП Universal Solar Azerbaijan. Объем инвестиций оценивается в 100 млн долл. Параллельно China Datang Overseas готовит проект СЭС мощностью 100 МВт с системой накопления на 30 МВт в районе озера Беюкшор"

– доклад ЕАБР