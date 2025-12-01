Вестник Кавказа

Азербайджан и Китай наращивают сотрудничество в сфере туризма

© Фото: бюро по туризму Азербайджана
Представители бюро по туризму Азербайджана приняли участие в туристической выставке China International Travel Mart и обсудили направления развития туристических связей между Баку и Пекином.

Туристические связи между Азербайджаном и Китаем динамично и поступательно развиваются в последнее время, такое заявление сделал председатель бюро по туризму Азербайджана Фуад Нагиев в ходе встречи с министром культуры и туризма Китая Сунь Ели.

Встреча прошла в китайской столице в рамках международной туристической выставки CITM 2025 (China International Travel Mart), где присутствовала азербайджанская делегация во главе с Нагиевым.

Он отметил, что между странами есть большой потенциал развития сотрудничества в сфере туризма. Этому, как подчеркнул Нагиев, способствует взаимная отмена визового режима.

Кроме того, он анонсировал открытие туристического представительства Азербайджана в Китае, которое также способствует укреплению партнерства двух стран.

Сунь Ели, в свою очередь, подчеркнул, что партнерство в сфере экономики также положительно сказывается на развитии туризма. Он отметил важность продвижения туристических возможностей Азербайджана на китайском рынке, а также обсудил с представителями азербайджанской делегации дальнейшие проекты в этой области.

