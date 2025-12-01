Азербайджан и Китай наращивают сотрудничество в сфере туризма

Туристические связи между Азербайджаном и Китаем динамично и поступательно развиваются в последнее время, такое заявление сделал председатель бюро по туризму Азербайджана Фуад Нагиев в ходе встречи с министром культуры и туризма Китая Сунь Ели.
Встреча прошла в китайской столице в рамках международной туристической выставки CITM 2025 (China International Travel Mart), где присутствовала азербайджанская делегация во главе с Нагиевым.
Он отметил, что между странами есть большой потенциал развития сотрудничества в сфере туризма. Этому, как подчеркнул Нагиев, способствует взаимная отмена визового режима.
Кроме того, он анонсировал открытие туристического представительства Азербайджана в Китае, которое также способствует укреплению партнерства двух стран.
Сунь Ели, в свою очередь, подчеркнул, что партнерство в сфере экономики также положительно сказывается на развитии туризма. Он отметил важность продвижения туристических возможностей Азербайджана на китайском рынке, а также обсудил с представителями азербайджанской делегации дальнейшие проекты в этой области.