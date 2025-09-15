Россия отменяет визы для китайских туристов

РФ на год вводит безвизовый режим для граждан Китая, следует из указа российского президента Владимира Путина.
"Установить, что до 14 сентября 2026 г. с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях"
– документ
Также китайские граждане могут в рамках безвиза осуществлять транзитный проезд через РФ.
Ранее визы для российских туристов отменил Китай. Россиянам доступны туристические поездки в КНР без оформления визы с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года.