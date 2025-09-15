Вестник Кавказа

Россия отменяет визы для китайских туристов

Китаянка в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин подписал указ, которым отменил визы для туристов из КНР. Безвиз будет действовать до середины сентября будущего года.

РФ на год вводит безвизовый режим для граждан Китая, следует из указа российского президента Владимира Путина.

"Установить, что до 14 сентября 2026 г. с учетом принципа взаимности граждане Китайской Народной Республики вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях"

– документ

Также китайские граждане могут в рамках безвиза осуществлять транзитный проезд через РФ.

Ранее визы для российских туристов отменил Китай. Россиянам доступны туристические поездки в КНР без оформления визы с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года. 

