Спрос на новогодние туры в Крым вырос в 2,5 раза – АТОР

В АТОР отметили, что в период прошедших новогодних праздников был отмечен высокий рост популярности крымского отдыха – Крым вошел в топ-5 самых часто бронируемых направлений.

Прошедшие новогодние праздники показали устойчивую тенденцию роста популярности отдыха в Крыму, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Крым поднялся в рейтинге самых популярных направлений для отдыха российских туристов с шестого места на четвертое, отметили специалисты.

"Если сравнивать с прошлым годом, то спрос на Крым на новогодние праздники вырос в 2,5 раза. Крым занимает четвертое место (после Сочи, Подмосковья и Анапы) в этом году"

– АТОР

Из общего объема бронирований по всей территории России в период новогодних каникул доля крымских курортов заняла 5%. Самыми популярными городами традиционно остаются Ялта и Алушта, а также поселки южнобережья – Кореиз, Гурзуф и Форос.

Высокий спрос в этом году был также на отдых в Евпатории и Севастополе, отметили в АТОР.

Одной из причин такой популярности полуострова в этот период специалисты обозначили приятное сочетание цены, климата и формата отдыха. Кроме того, туристов привлекали насыщенные программы для активного времяпрепровождения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Крым во время новогодних каникул на треть больше туристов, чем в аналогичный период прошлого года.