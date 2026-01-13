Крымские курорты все чаще выбирают для оздоровления

Курортные города Крыма Ялта и Евпатория вошли в топ самых популярных мест для оздоровительного отдыха у россиян.

Ялта и Евпатория Республики Крым были названы одними из самых популярных направлений для оздоровительного отдыха российских туристов в январе 2026 года, сообщил российский сервис бронирования Твил.Ру.

Согласно рейтингу, крымские курорты вошли в топ-10. Кроме того, россияне часто выбирали курорты Краснодарского края и СКФО.

"На первом оказался Сочи, на втором – Ялта, а на третьем – Кисловодск"

– Твил.Ру.

Средняя цена за ночь в ялтинской гостинице составляет 6172 рублей, а в евпаторийской — 3311 рублей соответственно.

Из достаточно бюджетных вариантов отдыха Твил.Ру. назвали Железноводск со стоимостью суточного проживания в 3195 рублей и Горячий Ключ – 3660 рублей за одну ночь в среднем.

Более дорогими вариантами в январе стали также лидеры рейтинга – Сочи со средней стоимостью в 5199 рублей и Кисловодск – 5866 рублей соответственно.

Напомним, ранее Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий в новогодние праздники.