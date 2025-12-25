Крым вошел в число самых популярных направлений для отдыха в 2025 году

Республика Крым вошла в топ-5 самых популярных туристических мест и приняла почти 7 млн гостей по итогам 2025 года.

В прошлом году Крым посетили свыше 6,9 млн туристов и регион вошел в число самых популярных направлений для отдыха, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей официальной странице.

"Крым подтвердил свой статус одного из ведущих курортных направлений России, войдя в пятерку самых популярных регионов для отдыха"

– Сергей Аксенов

Как отметил глава региона, этот показатель вырос на 15% по сравнению с сезоном 2024 года. Ключевым фактором успеха Аксенов назвал динамичный рост потока гостей из других регионов России.

Кроме того, он сообщил, что в период новогодних каникул в Крым приехали около 300 тыс туристов – на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Большинство гостей республики прибывает сюда по Крымском мосту, более 20% в этом году выбрали для себя проезд в Крым через новые территории.

Поступления в бюджет от туризма удвоились по сравнению с 2024 годом, также отметил Сергей Аксенов.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий также отметил положительную динамику развития туристического потенциала региона.

"Мы видим тенденцию на расширение рамок сезона. Сегодня Крым интересен в любое время года. Сюда едут семьями, с детьми, большими компаниями из всех регионов России. Все это свидетельствует об устойчивом развитии отрасли"

– Сергей Ганзий

По его мнению, на это значительно повлияли выверенная ценовая политика средств размещения туристов, широкий круг предложений для отдыха и большое количество новых точек притяжения для туристов на полуострове.