Турпоток в Крым по железным дорогам вырос на 3%

Россияне стали чаще пользоваться поездами в Крым, в этом году пассажиропоток поездов "Таврия", которые ходят на полуостров, стал больше на 3%.

Компания "Гранд сервис экспресс", занимающаяся железнодорожными перевозками в Крым, за 2025 год нарастила поток пассажиров.

"Пассажиропоток на поездах "Таврия" увеличился на 3% по сравнению с 2024 годом"

– компания

Ожидается, что годовой пассажиропоток будет близок к 6 млн человек.

Перевозчик также назвал самые востребованные направления: