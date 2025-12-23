Вестник Кавказа

Турпоток в Крым по железным дорогам вырос на 3%

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне стали чаще пользоваться поездами в Крым, в этом году пассажиропоток поездов "Таврия", которые ходят на полуостров, стал больше на 3%.

Компания "Гранд сервис экспресс", занимающаяся железнодорожными перевозками в Крым, за 2025 год нарастила поток пассажиров.

"Пассажиропоток на поездах "Таврия" увеличился на 3% по сравнению с 2024 годом"

– компания

Ожидается, что годовой пассажиропоток будет близок к 6 млн человек.

Перевозчик также назвал самые востребованные направления:

  • Москва - Симферополь,
  • Адлер - Симферополь,
  • Краснодар - Симферополь.
