ХАМАС требует вывода израильских войск после выполнения условий прекращения огня

Выполнив условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, ХАМАС настаивает, чтобы международное сообщество обеспечило вывод израильских сил и открытие гуманитарных коридоров.
ХАМАС выполнил все условия соглашения прекращения огня в секторе Газа, заявил высокопоставленный представитель движения Хусам Бадран.
Передача тела последнего заложника властям Израиля, по словам Бадрана, не оставляет израильским властям в лице премьер-министра Беньямина Нетаньяху оснований для отсрочки выполнения достигнутых договоренностей.
Он настаивает, что международное сообщество должно способствовать выводу израильских войск с территории сектора Газа, обеспечению беспрепятственного въезда гуманитарных поставок в необходимых объемах и открытию КПП "Рафах" в обоих направлениях.