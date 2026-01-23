Фидан призвал Вашингтон не приводить отношения с Тегераном к худшему сценарию

Глава МИД Турции призвал США не повторять на Иране политику в Венесуэле и заявил о необходимости дипломатического разрешения противоречий между странами.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал потенциал распространения методов политического вмешательства, используемых Администрацией американского президента в Венесуэле, и в отношении Исламской Республики Иран на фоне эскалации противоречий между странами.

"Что ж, я бы советовал своим американским друзьям – не делайте этого"

– Хакан Фидан

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил уже существующую степень давления американской стороны на Иран, где корни политической нестабильности уходят в аспекты экономики, разрешение которых осложняется применяемыми по отношению к стране санкциями. Фидан подчеркнул, что именно поэтому люди и выходят на акции протеста.

"Санкции действительно наносят ущерб иранской экономике. Вот почему люди протестуют. Но Тегеран готов к переговорам"

– Хакан Фидан

При этом, по словам министра, Тегеран открыт к диалогу, вопрос же заключается в нахождении правильного угла для ведения переговоров.

Также Хакан Фидан заявил, что тактика "загонения страны в угол" приведет лишь к еще большему углублению, как внутренних, так и внешних противоречий, в ответ на которые Иран будет разрабатывать меры для самого неблагоприятного исхода.