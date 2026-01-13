Двадцать машин попали в ДТП на Кубани

На трассе М-4 "Дон" в Краснодарском краем произошло крупное ДТП – около двадцати автомобилей стали участниками происшествия.
Двадцать машин попали в ДТП в районе Горячего Ключа Краснодарского края, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Уточняется, что на месте произошло сразу несколько инцидентов, на трассе М-4 "Дон" со стороны поселка Джубга в сторону Краснодара.
"Произошло порядка 8 столкновений, в которых механические повреждения получили порядка 20 транспортных средств. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции"
– Госавтоинспекция Краснодарского Края
В настоящее время на месте аварий движение автотранспорта затруднено, осуществляется по одной полосе.