Двадцать машин попали в ДТП на Кубани

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На трассе М-4 "Дон" в Краснодарском краем произошло крупное ДТП – около двадцати автомобилей стали участниками происшествия.

Двадцать машин попали в ДТП в районе Горячего Ключа Краснодарского края, сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Уточняется, что на месте произошло сразу несколько инцидентов, на трассе М-4 "Дон" со стороны поселка Джубга в сторону Краснодара.

"Произошло порядка 8 столкновений, в которых механические повреждения получили порядка 20 транспортных средств. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции"

 – Госавтоинспекция Краснодарского Края

В настоящее время на месте аварий движение автотранспорта затруднено, осуществляется по одной полосе.

