ДТП с участием поезда произошло в Адыгее

Сегодня в Адыгее грузовой поезд на переезде врезался в легковой автомобиль. В результате пострадала пассажирка автомобиля.
Поезд и автомобиль столкнулись в Адыгее на железнодорожном переезде во вторник, информирует Южная транспортная прокуратура.
"Сегодня на железнодорожном переезде на перегоне между станциями Тульская и Майкоп Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом"
– ЮТП
В аварии травмы получила женщина, пассажирка легковушки. На движение поездов ДТП не повлияло, при столкновении состав не сошел с рельсов.
"Белореченской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"
– ЮТП