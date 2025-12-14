Вестник Кавказа

ДТП с участием поезда произошло в Адыгее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в Адыгее грузовой поезд на переезде врезался в легковой автомобиль. В результате пострадала пассажирка автомобиля.

Поезд и автомобиль столкнулись в Адыгее на железнодорожном переезде во вторник, информирует Южная транспортная прокуратура.

"Сегодня на железнодорожном переезде на перегоне между станциями Тульская и Майкоп Северо-Кавказской железной дороги произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом"

– ЮТП

В аварии травмы получила женщина, пассажирка легковушки. На движение поездов ДТП не повлияло, при столкновении состав не сошел с рельсов.

"Белореченской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"

– ЮТП

