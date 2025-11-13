Новый город появится в Адыгее

Поселок городского типа Яблоновский в Адыгее в скором времени получит статус города – процесс займет примерно полтора года.
Статус города получит поселок городского типа Яблоновский, расположенный в Тахтамукайском районе, рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
"Мы подходим к тому, чтобы присвоить (Яблоновскому - ред.) статус города, актив поселка уже несколько раз обращался"
– Мурат Кумпилов
Глава Адыгеи уточнил сроки: по его словам, на получение Яблоновским статуса города уйдет 1,5 года. Соответственно, отметил он, Яблоновский станет городом к середине 2027 года.
Кумпилов напомнил, что Яблоновский – это второй по численности населенный пункт Адыгеи, больше всего людей живет в Майкопе.