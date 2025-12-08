Инвестиции в Ингушетию превысили 30 млрд рублей

На территории Ингушетии реализуется ряд проектов, общий объем инвестиций превышает 30 млрд рублей, поделился Калиматов.

Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов сообщил иностранным журналистам, участвующим в пресс-туре "Это Кавказ" об инвестпроектах в регионе.

"В регионе уже реализуются проекты на сумму более 30 млрд рублей, создающие около 1,5 тыс рабочих мест. Среди них - тепличный комплекс площадью 22 га, предприятие "Сад-гигант Ингушетии", собравшее рекордные 62 тыс тонн урожая, и развитие алюминиевого кластера - первого в России"

– Махмуд-Али Калиматов

Он также поведал, что в 2027 году в республике стартует сооружение современного крупного технопарка.

Инвесторов и предпринимателей в Ингушетии привлекают мерами поддержки, такими как снижение налоговой ставки и арендной платы, возможность получения земли без торгов и другие.

Отметим, что бюджет Ингушетии на 2026 год был принят с дефицитом в 843 млн рублей.