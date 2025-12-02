Ингушетия на Новый год ждет 10 тыс туристов

Турпоток в Ингушетию в новогодние каникулы этой зимой превысит прошлогодний и составит порядка 10 тыс человек.

Этой зимой в период новогодних праздников Ингушетия ожидает около 10 тыс туристов, следует из сообщения пресс-службы полпреда президента РФ в СКФО.

Средняя загруженность мест размещения в республике на начало декабря составляет около 60%, по сравнению с Новым годом в прошлом году загрузка выросла почти на 10%. Всего в Ингушетии отдохнет около 10 тыс человек, наиболее популярное направление – Джейрахский район.

"Рост интереса связан с развитием внутреннего туризма, улучшением сервиса, появлением новых маршрутов и современной инфраструктуры"

– сообщение пресс-службы

Рост турпотока в Ингушетию наблюдается в этом году не только на Новый год – за первое полугодие он вырос на 8%. За год республика, как ожидается, примет около 130 тыс гостей.