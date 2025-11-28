Отели Адыгеи и Ингушетии подорожали на Новый год почти на 30%

Две республики СКФО попали в список регионов России, где новогодний отдых подорожал за год сильнее всего. В Адыгее и Ингушетии цены выросли почти на 30%.

Названы пять регионов России, где отдых в период новогодних праздников за год подорожал сильнее всего.

По данным платформы Travelline, цены на отели на период с 31 декабря по 10 января этой зимой выросли относительно прошлого года сильнее всего в следующих регионах России: Тыва – 125%, Саратовская область – 40%, Орловская область – 36%, Адыгея – 29%, Ингушетия – 28%.

При этом отели в самых популярных локациях для внутреннего туризма на Новый год выросли незначительно - на 2,3-10%. Речь идет об отелях Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, передает РСТ.