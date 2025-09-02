Зимний отдых в Адыгее и Абрау-Дюрсо выросли более чем на 100%

Курорт Краснодарского края Абрау-Дюрсо стал одним из популярных направлений с резким ростом стоимости зимнего отдыха. Также в тройку вошли курорты Адыгеи и Крыма.

Стоимость отдыха в Абрау-Дюрсо Краснодарского края зимой 2025/2026 года стала значительно выше, по сравнению с аналогичным показателем прошлого сезона, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир "Твил.ру".

Согласно аналитическим данным сервиса, в среднем за последний год стоимость одной ночи в зимний период на российских курортах выросла на 4%, однако есть направления, где ценовой рост гораздо выше. Стоимость отдыха в Абрау-Дюрсо составляет плюс 108% от цен прошлого года.

Помимо Абрау-Дюрсо, значительно дороже отдохнуть по сравнению с периодом 2024-2025 стало в Республике Адыгея – на 197%, и в Севастополе – на 74%.

Кроме того, среди подорожавших направлений этого сезона также оказались крымские курорты Феодосия и Алупка, а также Пятигорск в Кавминводах.