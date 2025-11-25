Вестник Кавказа

В Турции ожидают визита Путина в 2026 году – СМИ

В следующем году может состоятся приезд российского президента Владимира Путина в Турцию, пишут в СМИ со ссылкой на источники.

Российский президент Владимир Путин может совершить визит в Турецкую Республику, сообщают СМИ, ссылаясь на турецкий дипломатический источник.

Согласно информации, визит состоится уже в 2026 году, однако точная дата пока не определена.

Приглашение российскому лидеру озвучено на высшем уровне, также уточнили РИА новости.

Ожидается, что российская и турецкая стороны обсудят аспекты двустороннего сотрудничества. Все подробности, согласно источнику, ожидаются позднее.

