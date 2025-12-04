Индия откроет на Кубани производство БАДов

Индийская компания откроет в Краснодарском крае несколько фармпредприятий: вскоре начнется строительство завода по производству БАДов, затем – препаратов для лечения онкологии.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с главой представительства в РФ и СНГ индийской фармкомпании "Шилпа Медикеар Лимитед" Радживом Кумаром Сингхом возможности открытия в регионе фармацевтических производств.

Прежде всего Кондратьев отметил, что индийская компания имеет международную известность, она создает вакцины и препараты для лечения онкологических заболеваний. На Кубани заинтересованы в развитии фарминдустрии, локализации производств, добавил он.

"Нам необходимо начать выпускать собственную качественную медицинскую продукцию, привлекать инвестиции в эту сферу и развивать фармакологическую промышленность. Поэтому мы заинтересованы в создании современных предприятий – по производству биологически активных добавок, а также онкопрепаратов в Краснодаре"

– Вениамин Кондратьев

Глава региона подчеркнул готовность обеспечить сопровождение инвестиционного проекта и оказать содействие его реализации на всех этапах.

По словам Сингха, в Краснодарском крае может появиться несколько производств – будет налажен выпуск БАДов, а также препаратов для лечения онкологии.

"На первом этапе планируем уже в ближайшее время начать строительство небольшого завода по производству биологически активных добавок и упаковки. Затем через несколько лет – крупное предприятие по выпуску качественных онкологических препаратов"

– Раджив Кумар Сингх

Он отметил, что для реализации этих проектов имеются технологии, оборудование и инвестиционные возможности.