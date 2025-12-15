Иранскую ядерную программу обсудили Аракчи и Купер

Глава МИД Ирана провел телефонный разговор с коллегой из Великобритании. Одной из обсуждаемых тем стала ситуация вокруг ядерной программы ИРИ.

Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД Ирана и Великобритании Аббаса Аракчи и Иветт Купер. Об этом сообщают 20 декабря иранские СМИ.

Центральными темами обсуждения стали отношения двух стран, консульские вопросы и ситуация вокруг ядерной программы Ирана.

Министры обменялись мнениями по различным аспектам отношений Тегерана и Лондона, включая консульские вопросы. В частности, была отмечена необходимость продолжения консультаций на различных уровнях для укрепления взаимопонимания и решения вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Руководитель иранского внешнеполитического ведомства раскритиковал безответственный подход трех стран Европы ядерной проблеме Ирана, подчеркнув, что Исламская Республика никогда не отказывалась от переговоров или диалога.

При этом он уточнил, что Тегеран выступает против переговоров, которые равносильны одностороннему навязыванию.