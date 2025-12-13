В Иране объяснили недопуск инспекций МАГАТЭ на атакованные ядерные объекты

Три ядерных объекта Ирана, атакованные в июне, останутся закрытыми для МАГАТЭ. Допуск не может быть предоставлен до тех пор, пока атаки по Ирану не будут осуждены Агентством, а также пока МАГАТЭ не предоставит протокол инспекции поврежденных объектов.

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) могут проводить инспекции на иранских ядерных объектах, но не тех, которые пострадали от авиаударов Израиля и США в июне, такое заявление сделал вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами, передает агентство IRNA.

Ранее в пятницу гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что инспекции в Иране возобновились, но ключевые объекты иранской ядерной программы остаются недоступными для проверок.

"Инспекции были проведены на объектах, которые не подвергались нападению, но важный момент в том, что сейчас речь идет об объектах, подвергшихся нападению. Агентство, которое не осуждает (атаки) и не имеет никаких инструкций (по проверке поврежденных объектов), не имеет права заявлять о намерении проводить инспекции"

– Мохаммад Эслами

Он отметил, что МАГАТЭ следует прежде всего предоставить протокол проведения инспекционных проверок поврежденных объектов, если таковой имеется.

Также Эслами заметил, что сейчас не время для МАГАТЭ задавать вопросы, "сейчас оно должно отвечать на них".

Три ядерных объекта в Исфахане, Натанзе и Фордо 22 июня подверглись ударам со стороны США и Израиля.

Иран не допускает инспекции МАГАТЭ на эти объекты, на фоне чего Агентство принимает резолюции с требованиями допуска.