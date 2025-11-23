Иран пустил МАГАТЭ на ядерные объекты

Международное агентство по атомной энергии возобновило свои инспекции в Иране, но с ограниченным доступом – ключевые объекты остаются закрытыми для его инспекторов, сообщил сегодня гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

"Это самый важный вопрос, который сейчас стоит перед нами в Иране. Мы допущены только на те объекты, которые не подверглись ударам"

- Рафаэль Гросси

Эти объекты входят в согласованный перечень подлежащих инспекциям, однако три других крупных иранских ядерных объекта - в Натанзе, Исфахане и Фордо – остаются закрытыми для инспекций, отметил он, передает РИА Новости.

Это крайне важно, поскольку на них все еще находятся значительные объемы ядерных материалов и оборудования, и Агентству необходимо вернуться туда, - пояснил глава МАГАТЭ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в интервью уругвайскому изданию El Observador Pафаэль Гросси признал, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия.

Реальность такова, что атаки Израиля и США нанесли весьма значительный ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, и хотя это может показаться признаком того, что возможности Ирана по разработке ядерного оружия снизились, Тегеран оставил за собой право на полное восстановление ядерных объектов.

Ядерные перспективы Ирана

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о динамике отношений между Ираном и МАГАТЭ, дважды в этом году прерывавшихся по иранской инициативе и дважды возобновленных без каких-либо уступок с обеих сторон.

"Иран согласился возобновить прерванные инспекции специалистов агентства на ядерных объектах по той причине, что он опасается дальнейшей эскалации ситуации вокруг иранской ядерной проблемы. Все-таки МАГАТЭ - это влиятельный и профессиональный международный орган, и его мнение очень важно, поскольку оно может сдерживать противников Тегерана от каких-либо новых действий против иранских объектов. Полностью разрывать отношения с МАГАТЭ, в общем-то, не в интересах Ирана", - прежде всего сказал он.

"В то же время иранская сторона безусловно не согласна на допуск специалистов МАГАТЭ на разрушенные объекты, и это понятно: Тегеран опасается, что тогда наружу выйдет объективная информация о том, какой конкретно ущерб был нанесен израильтянами и американцами во время 12-дневной войны. В первую очередь об этом не должны узнать сами Израиль и США. Сочетание двух этих интересов создает нынешнюю тактику Ирана в отношения с МАГАТЭ: максимально затягивать любые процессы, не отказываясь от них официально", - обратил внимание Владимир Сажин.

"Есть еще одна причина, почему Иран сейчас предпочитает не говорить МАГАТЭ ни "да", ни "нет". Государство само еще не определилось, что ему делать дальше с собственной ядерной программой. В Иране есть различные мнения по дальнейшему развитию ядерных технологий. Одни круги говорят, что надо заканчивать с секретными ядерными проектами, из-за которых против республики введены санкции, закрывать заводы, оставлять только те объекты, которые подконтрольны МАГАТЭ, и развивать исключительно мирную атомную энергетику", - отметил востоковед.

"Другие властные круги, напротив, призывают восстановить ядерный потенциал Ирана и в ближайшем будущем возобновить обогащение урана для создания потенциального ядерного оружия. Сейчас, как я понимаю, руководство Ирана не пришло к какому-то единому мнению, что же делать. Но надолго прекращать контакты с МАГАТЭ слишком рискованно, поскольку это может привести к новым боестолкновениям с Израилем", - сообщил он.

При этом и нынешняя ситуация ведет Иран скорее в тупик, что требует от иранского руководства торопиться с решением по перспективам ядерной программы. "МАГАТЭ настаивает на допуске к пострадавшим ядерным объектам. Поскольку иранцы не хотят показывать, насколько в действительности разрушены их производящие мощности, это осложняет отношения между Тегераном и МАГАТЭ, ведь агентство заинтересовано восстановить тот контроль над иранской ядерной программой, какой у него был до войны", - заключил Владимир Сажин.